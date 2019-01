Egypte maakt reclame met bezoek Filip

Volgens de praatgrage Hawass was het zaterdag afgeronde tiendaagse koninklijk bezoek, waarvan maandag ook in Belgische media foto’s zijn verschenen, „de best mogelijke reclame voor Egypte.” De visite volgde namelijk kort nadat eind december bij Gizeh, waar de piramiden staan, een bermbom was ontploft bij een bus met Aziatische toeristen. Desondanks sloot Filip zijn reis af met een uitstapje naar die piramiden en de wereldberoemde Sfinx. „Ik heb hem kunnen overtuigen”, aldus Hawass tegen dagblad Al-Masry Al-Youm.

Hawass verhaalde over de passie voor de Egyptische beschaving die hij had gezien bij de koning en zijn vrouw. Hij zei dat Filip hem meer dan honderd vragen had gesteld over de Egyptische beschaving, en dat de koningin zelf had bevestigd dat ze veel boeken over Egypte had gelezen.

Het koninklijk gezelschap begon de kerstvakantie in Aswan in Boven-Egypte en ging vervolgens ook naar Luxor. „De koning uitte zijn verbazing over Egypte, dat hij heel charmant vond”, vervolgde Hawass zijn verhaal over de privéreis. De koning had maar al te graag de hoed van Hawass aangenomen en de rest van het gezin had van hem boeken gekregen, zo klapte hij uit de school. De koning had ook driftig foto’s gemaakt, merkte Hawass op.