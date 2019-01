Elizabeth op reeks nieuwe munten

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 2017 een nieuwe, twaalfkantige munt van 1 pond. Volgens het ministerie zitten er de modernste snufjes aan die namaken bemoeilijken. Aan de ene kant van het geldstuk is koningin Elizabeth te zien en aan de andere kant zijn de symbolen afgebeeld van Schotland (distel), Engeland (roos), Noord-Ierland (klavertje drie) en Wales (prei).

De Kanaaleilanden en Man, en kolonies en gebiedsdelen als Bermuda, Gibraltar en de Falkland-eilanden mogen nu ook deze nieuwe, beter tegen misbruik bestendige munten uitgeven, en deze voorzien van een eigen kenmerkend symbool.

De overzeese gebieden en ’Crown dependencies’ geven eigen geld uit, dat 1 op 1 is gekoppeld aan het Britse pond en dat er bijvoorbeeld in Gibraltar en de Kanaaleilanden in vorm en uiterlijk ook op lijkt.