’Advocaten koningin Elizabeth pluizen prins Harry’s memoires uit’

Elizabeth weigert zwaarden uit te lenen aan Russisch museum

Koningin Elizabeth weigert drie 17e-eeuwse zwaarden uit de Britse koninklijke collectie uit te lenen aan het Kremlin Museum in Moskou. Een afspraak om de kunststukken uit te lenen, is ingetrokken, meldt een woordvoerder van de koninklijke collectie aan The Guardian.