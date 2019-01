Kijker haalt ruim 15K op voor vader uit ’Een huis vol’

„Het is een steuntje in de rug. Ik vind het jammer om te zien dat hij het financieel moeilijk heeft”, schrijft Koen bij zijn actie, waar hij 5.000,- euro als streefbedrag had genomen.

Koen, die zelf vader is van twee kinderen, laat aan AD weten contact te hebben gehad met Jay. Uit hun gesprek bleek dat de alleenstaande vader het ’steuntje’ goed kan gebruiken. De teller tikt ondertussen aardig door, want voorlopig kunnen mensen die dat willen nog doneren.

De sympathieke alleenstaande vader uit Rotterdam draagt de zorg voor zijn vijf kinderen. In de uitzending vorige week maakte hij kenbaar het financieel een beetje krap te hebben, doordat hij minder uren kan werken om dat te combineren met het zorgen voor zijn gezin.