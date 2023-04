Sam Smith moet optredens uitstellen vanwege ziekte

Een optreden in Glasgow van zaterdag moest Smith al verplaatsen omdat hen zich niet lekker voelde. Nu meldt de artiest dat een show in Birmingham dinsdag ook niet door kan gaan. Het optreden wordt verplaatst naar 27 mei.

„Het spijt me jullie te moeten laten weten dat het nog steeds niet goed gaat met mijn team en mij, dus helaas moeten we de show in Birmingham verplaatsen naar 27 mei 2023”, aldus Smith in een statement. Voor de artiest is het belangrijk „de allerbeste versie” te laten zien, iets dat nu niet mogelijk is. „Heel erg bedankt voor jullie begrip.”