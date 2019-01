Kevin Spacey zwijgt in rechtbank

Kevin, die een maximale gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd zou kunnen krijgen, heeft volgens The Hollywood Reporter geen pleidooi gehouden of gesproken. Spacey verklaarde in rechtbankdocumenten dat hij van plan was 'niet schuldig' te pleiten.

Gekleed in een grijs pak en stropdas sprak Spacey echter geen woord tijdens de korte hoorzitting. Een rechter beval hem geen contact op te nemen met zijn vermeende slachtoffer.

De 59-jarige acteur is een van de tientallen mannen die zijn beticht van seksueel wangedrag nadat beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein in 2017 leidden tot wereldwijde bekendheid van de #MeToo-beweging.

De volgende zittingsdatum is 4 maart, al zou hij volgens The Hollywood Reporter daarbij niet aanwezig hoeven zijn, zolang hij telefonisch bereikbaar is.

