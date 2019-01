Tweede kind Jan Versteegh in aantocht

„Ik denk dat ik iets weet wat jij nog niet weet”, zei Jan in gesprek met Albert Verlinde. „Mijn vrouw is zwanger”, verklapte Jan, die de kijkers ook meteen een echo kon laten zien. „Er komt een kleine Versteegh. We zijn de grens van drie maanden gepasseerd.”

In oktober 2017 kregen Jan en Dieuwertje al een dochter. Het nu 1-jarige meisje heet Lulu Keesje. Over het vaderschap maakte Jan voor zijn voormalige werkgever BNNVARA het tv-programma Jan wordt vader. Jan: „Je begrijpt, we houden het gas erop in huize Versteegh.”