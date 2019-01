Martijn Fischer verwelkomt zoontje Mischa Ingmar

In juli zei de 50-jarige Hazes-acteur al dat zijn 21 jaar jongere vriendin Ingeborg zwanger was. In oktober maakte de acteur bekend dat het een jongetje zou worden. Fischer heeft uit een eerder huwelijk al twee zoons: Gilles (14) en Frank (11). Ingeborg en de acteur zijn sinds 2017 samen.

Martijn laat aan 6 Inside weten dat Mischa is verwelkomd door ’twee trotse ouders en twee trotse broers’.