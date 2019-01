Maan maakt debuut bij Vrienden van Amstel

Maan maakt dit jaar haar debuut op het festijn. „Ik ben natuurlijk al vaak gast geweest en heb vorig jaar bij Vliegende Vrienden ook al wat sfeer kunnen proeven maar dit is natuurlijk wel een heel mooi begin van 2019 voor mij”, zegt Maan. Ze vindt het een „enorme eer” om uitgenodigd te zijn. „Ik kijk enorm uit naar het samenzijn met al die leuke collega’s en de bijzondere samenwerkingen.”

De Vrienden van Amstel vindt dit jaar op 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 januari plaats in Ahoy in Rotterdam. Alle concerten zijn uitverkocht. De presentatie is in handen van Veronica-dj Giel Beelen.