Vragen over veiligheid Filip in Egypte

„Vakantie met hoog risico: de Belgische koninklijke familie zwaar beveiligd”, meldde bijvoorbeeld de Waalse krantengroep Sudpresse. „Koning Filip en zijn familie in Egypte na de bomaanslag: een verstandige reis?”, vroeg Vivre.ici zich af. Maar een Leuvense hoogleraar meende in een gesprek met RTBF dat er vooraf zeker overleg is gevoerd over het veiligheidsrisico en hebben de betrokken diensten en het ministerie van Buitenlandse Zaken hun fiat gegeven.

De Waalse zender RTL herinnerde eraan dat het ministerie na de terroristische aanslag op een bus met Aziatische toeristen op 28 december in Gizeh geen negatief reisadvies had afgegeven, maar slechts had opgeroepen tot extra waakzaamheid.

Goede sier

Egypte maakt ondertussen goede sier met het koninklijk vakantiebezoek. „We zijn heel blij dat we de koning en de koninklijke familie hebben kunnen ontvangen. Dit was niet hun eerste bezoek: de koning en de koningin zijn al gekomen voor hun huwelijksreis. Deze reis is een steun in de rug van Egypte en ik dank de koninklijke familie daarvoor”, zei de Egyptische ambassadeur Khaled El Bakly tegen RTL.

Belgische media bekritiseren dit ’misbruik’ van de reis voor propagandadoeleinden maar daarop wil het paleis gezien het privékarakter van de trip niet reageren.