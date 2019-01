Eefje de Visser belooft nieuwe muziek in 2019

Het nieuws maakt Eefje bijna drie jaar na de release van haar laatste plaat Nachtlicht bekend. „Ik heb een mega coole tijd gehad sindsdien”, schrijft ze op Instagram. „Iedereen die me gevolgd heeft de afgelopen jaren, die naar mijn muziek luisterde en naar shows kwam, bedankt voor alle love and support. Ik kijk uit naar het weerzien in 2019, jullie kunnen nieuw werk van me verwachten. Ik werk er elke dag aan en kan niet wachten om het te delen met de wereld.”

Nachtlicht werd eind 2015 door de Nederlandse muziekpers uitgeroepen tot een van de beste albums van het jaar.