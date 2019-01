Rihanna weer in de studio

In december liet Rihanna weten dat er in 2019 een nieuwe plaat moet verschijnen. Ze postte toen een foto van zichzelf om een van haar eigen make-upproducten te promoten, waaronder een van haar fans vroeg: „Maar wanneer kunnen we het album verwachten? Kunnen we een releasedatum krijgen?” De zangeres antwoordde met een kort maar krachtig „2019.” Verder liet ze er nog niks over los.

Fans wachten al meer dan twee jaar op een opvolger van het in 2016 uitgekomen album Anti. De laatste jaren was Rihanna voornamelijk bezig met haar eigen lingerie- en make-uplijn. Ook speelde ze in de film Ocean’s 8.