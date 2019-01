We keken vorig jaar iets minder tv dan in 2017

De Luizenmoeder. Ⓒ AVROTROS

De Nederlander keek in 2018 gemiddeld 173 minuten per dag televisie (2 uur en 53 minuten). Dit is 2,6 procent minder dan in 2017. De daling in de kijktijd is minder sterk dan vorig jaar (toen was het 3 procent), blijkt uit het jaaroverzicht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).