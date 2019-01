Marjon Lambriks trouwt ’redder in nood’

In het diepste geheim heeft operadiva MARJON LAMBRIKS (69) tijdens een intieme plechtigheid haar jawoord gegeven aan JAN MARTENS. Het was deze beminnelijke Limburger die Marjon na de schokkende apotheose van haar huwelijk met de Belgisch industrieel LEON LOMMAERT weer vertrouwen in de liefde gaf . De kersverse bruid: ,,Jan trok me uit het moeras. Hij betekent álles voor me.’’