’Het klopt dat ons huwelijk in zwaar weer is geraakt’

Het huwelijk van Wendy van Dijk (47) en Erland Galjaard (51) staat na vier jaar onder druk. De voormalige baas van RTL zou de echtelijke woning in Nigtevecht al hebben verlaten. En dat nieuws over het ’powerkoppel’ zal vandaag in Hilversum het gesprek van de dag zijn. Wendy en Erland: „We proberen tot een oplossing te komen.”