Kijker mag titel nieuwe SBS-show verzinnen

Een titel voor het programma is er nog niet. SBS roept de kijker op om te helpen bij het verzinnen van een naam.

Het programma lijkt enigszins op Lekker Nederlands, waar SBS tussen 2015 en 2016 twee seizoenen van maakte. Ook toen namen Nick & Simon en Jeroen en Dennis het tegen elkaar op en vertaalden ze liedjes. De presentatie was destijds in handen van Do.

De nieuwe nog titelloze show verschijnt in het voorjaar op televisie.