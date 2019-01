Tessa van Tol toegevoegd aan Best of Broadway

Van Tol is onder meer bekend van haar deelname aan het programma So You Wanna Be A Popstar. Daarnaast speelde zij Ariël in de musical The Little Mermaid en was zij in Duitsland te zien als Jane in de Disney-musical Tarzan.

In Best of Broadway zingt een team van grote musicalsterren grote hits uit diverse wereldberoemde musicals. Onder meer Willemijn Verkaik, Stanley Burleson en Pia Douwes doen mee aan de voorstelling. Het is voor Verkaik, vooral bekend van Wicked, voor het eerst in lange tijd dat zij weer op een Nederlands podium staat.

De première van Best of Broadway vindt plaats in koninklijk theater Carré in Amsterdam.