John Travolta toont kaal hoofd

„Ik hoop dat iedereen een goede jaarwisseling heeft gehad”, schrijft John bij de foto, waarop hij met zijn 18-jarige dochter Ella poseert. Zijn baard heeft de Grease-acteur dan wel weer laten staan.

Het is niet duidelijk wanneer John zich van zijn donkere lokken heeft ontdaan. In de laatste video die hij deelde, rond kerst, droeg hij een pet. Op een kiekje dat half december werd genomen, had de 64-jarige acteur nog een bos haar.

Volgens entertainmentsite Radar Online had John al jarenlang last van haarverlies, en droeg hij daarom pruiken als hij in het openbaar verscheen.