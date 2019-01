Britt Dekker nog niet ’klaar’ voor huwelijk

In gesprek met Viva geeft Britt toe: „Nu laat ik overal waar ik kom een bende achter, dus ik vrees dat het 2049 wordt. Ik moet wel wat meer gaan opruimen, want koken en strijken kan ik ook al niet. En als ik was en zijn bloesjes komen drie maten kleiner uit de machine, hebben we ook niet echt een gezellige middag.”

Die ruzietjes „over kleine dingen als troep of wie het kattendrolletje opruimt” vindt Britt echter niet zo erg. Sterker nog, ze geniet er best van. „Dan denk ik: het gaat tenminste niet over echt erge dingen zoals vreemdgaan of dat hij me slecht behandelt.”

Britt en Max zijn ruim vijf jaar bij elkaar, maar de presentatrice had aanvankelijk weinig vertrouwen in een lange relatie. „Max en ik zijn echte tegenpolen, Mijn lievelingsrestaurant is de Febo, hij houdt van een driesterrenrestaurant. Ik sport veel, hij heeft een hekel aan sporten. Ik hou van Nick & Simon, hij van klassieke nummertjes op NPO 4. Het leuke is wel dat we elkaar blijven aanvullen en verrassen. Onze wegen gaan heel ver uit elkaar en maken allerlei gekke kronkels, maar in the end komen we wel op hetzelfde punt uit bij de écht belangrijke dingen.”