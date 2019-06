James Corden doet Crosswalk-musical in Parijs

De musical die in Parijs werd opgevoerd kon er natuurlijk maar eentje zijn, namelijk Les Misérables. „We hebben Los Angeles, New York en Londen al veroverd, dus het was een kwestie van tijd voordat we voet zetten op Franse bodem”, aldus James aan het begin van de clip.

Volledig getooid in 19e-eeuwse kledij traden James en zijn team op bij een terras en op het zebrapad in de buurt van de Arc De Triomphe. „We zijn naar Parijs gekomen om hun harten, hoofd en voornamelijk hun zebrapaden te vullen met de beste - en verbeter me als ik het mis heb - enige Franse musical aller tijden”, aldus een enthousiaste James. Bekende nummers als Master of the House, Do You Hear the People Sing en I Dreamed a Dream werden daar voor een enigszins verward Frans publiek opgevoerd.

In Crosswalk The Musical speelt talkshowhost James Corden met zijn team, soms vergezeld door internationale (film)sterren, diverse korte zang- en dansscènes uit grote films en musicals na. Het ensemble doet dat echter op het zebrapad op straat en alleen tijdens het, voor automobilisten, rode stoplicht.