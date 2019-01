Toch excuses Kevin Hart voor antihomo-uitspraken

In een uitzending van radiostation SiriusXM zei hij maandag volgens People: „Ik bied opnieuw mijn excuses aan voor opmerkingen die mensen uit de homogemeenschap hebben gekwetst. Het spijt me.” Ook liet hij weten: „We dachten vroeger dat het oké was om zulke dingen te zeggen, dat was hoe we tegen elkaar praatten. Maar nu weet ik dat dat niet meer kan. Omdat ik me nu onder leden van de LHBTQ-gemeenschap begeef, en ik me er nu van bewust ben hoe mijn woorden hen doen voelen, en waarom ze zeggen: dat doet me pijn vanwege alles wat ik heb meegemaakt.”

Nadat de comedian vorige maand was aangewezen als de presentator van de Oscars in februari, doken uitspraken op die hij de afgelopen jaren heeft gedaan over homoseksualiteit. Het ging onder meer om een tweet waarin hij liet weten dat als zijn zoon ooit met een poppenhuis zou spelen, hij het ding zou stukslaan op het hoofd van het kind en zou zeggen: „Stop daarmee, dat is gay.” Ook circuleerde er op social media een passage uit zijn comedyshow waarin hij zei dat het een van zijn grootste angsten was dat zijn zoon homo was, en hij er alles aan zou doen dat te voorkomen.

Kevin stapte vanwege de consternatie op als Oscarpresentator, maar weigerde tot nu toe zijn excuses aan te bieden. Dat leek hij in de radio-uitzending maandag anders te zien; de comedian liet weten dat hij zich gepest voelde door de mensen die boos op hem waren. In zijn ogen heeft hij zich eerder „op zijn eigen manier” verontschuldigend genoeg opgesteld, maar werd hij gedwongen tot een formeel excuus.