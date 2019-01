Gordon: ’Ik mis het zingen ontzettend’

Het jurylid van DanceSing geeft in de show, samen met Trijntje Oosterhuis, zijn mening over de zangprestaties van de talenten. Timor Steffens en Kenzo Alvares beoordelen de deelnemers tijdens de audities op hun danskwaliteiten.

DanceSing betekent voor Gordon zijn debuut bij SBS6. „Ik was eigenlijk wel verrast dat ik de rol van jurylid weer zo zou omarmen zoals ik nu heb gedaan”, zegt hij voor de camera van het ANP. „Dat komt ook omdat het een spectaculair nieuw programma is, waarbij alle disciplines heel goed moeten worden volbracht. Dat vind ik wel een uitdaging.”

Verbijsterd

Gordon was jarenlang jurylid bij Holland’s Got Talent. „Dat was toch een beetje meer circusacts beoordelen, van goochelaars tot clowns. Dit is toch meer mijn discipline. Ik mis zingen ontzettend als artiest. Dus ik kan ook een beetje mijn ei weer kwijt”, zegt Gordon.

Volgens de flamboyante Blaricumer komen er in DanceSing veel talenvolle deelnemers voorbij. „Ik had oprecht niet verwacht dat er zoveel talenten zijn die kunnen dansen én zingen. Elk jaar gaat er een putdeksel open ergens in het land. En daar komen weer mensen uit van wie je denkt: waar heb je gezeten al die tijd? Er zijn ook mensen die al eerder hebben meegedaan aan talentenjachten en zich intussen hebben ontwikkeld in beide disciplines. Ik denk dat kijkers verbijsterd zullen zijn.”

Carrière

Gordon erkent dat er maar een paar winnaars van talentshows in staat zijn om een carrière op te bouwen. Hij hoopt dat de donderdagavondshow van SBS6 daar verandering in brengt. „Ik hoop dat dit programma eindelijk iemand brengt die heel lang blijft en waar heel lang over wordt nagepraat. In de meeste talentenshows zie je ze winnen en daarna hoor je nooit meer wat van ze. Dat vind ik wel heel jammer. Dus ik hoop dat we dat met dit programma kunnen omkeren.”