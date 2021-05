Waarom drugstest Songfestival-winnaar zo lang duurt

BBC Breakfast had Martin Osterdahl van de EBU deze ochtend te gast om over de ’drugsgate’ te praten. Dat de test nog tot maandagochtend duurde, zou volgens een eerdere verklaring van Eurovision komen omdat de EBU er niet op zo’n korte termijn in slaagde een drugstest te organiseren. De band zelf had om de drugstest gevraagd, om de speculaties over het cokegebruik van de zanger de wereld uit te helpen. Drugsadviescentrum Jellinek liet eerder al weten dat cocaïne tot maximaal acht dagen terug is te vinden bij een urinetest.

Eerder werd gezegd dat de zanger een drugstest zou ondergaan, zodra hij weer in eigen land is. Hij en zijn gevolg landden zondag op het vliegveld in Italië nadat ze zaterdagavond de winst op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in de wacht sleepten.

Op beelden die op sociale media circuleerden, leek de zanger zich tegoed te doen aan een lijntje coke. Volgens EBU waren er geen drugs aanwezig in de 'green room' waar de kandidaten de puntentelling afwachtten. Er zou een glas gebroken zijn bij de tafel van Italië en de zanger zou dit glas hebben opgeruimd. EBU heeft een onderzoek ingesteld en geconstateerd dat er inderdaad een gebroken glas is gevonden. EBU onderzoekt verder de beelden en komt later met meer informatie, staat in de verklaring.

Zelf bezwoer Damiano tijdens de persconferentie na afloop van het Songfestival dat hij geen drugs had gebruikt.