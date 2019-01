Carmen & Lola openingsfilm Roze filmdagen

De Roze Filmdagen is een elfdaags filmfestival dat in het teken staat van LGBTQ. Carmen & Lola gaat over twee tienermeisjes die in een Roma-gemeenschap in een buitenwijk van Madrid leven. Carmens toekomst lijkt al uitgestippeld voor haar: zo snel mogelijk trouwen en kinderen krijgen. Dan ontmoet ze Lola, die juist wil studeren, van graffiti houdt en op vrouwen valt. Ze worden verliefd maar dat zorgt voor wat problemen met hun families. De film was de publieksfavoriet van het Cinespanjafestival in Toulouse.

Festivaldirector Werner Borkes verklaart blij te zijn om ’deze sprankelende, authentieke film als openingsfilm kunnen tonen’. Want de energie van de hoofdrolspelers spat volgens hem van het scherm. „Het verhaal dat ze vertellen lijkt te gaan over de gypsy cultuur, maar is voor iedereen herkenbaar.”

De Roze Filmdagen zijn van 14 maart tot en met zondag 24 maart in Amsterdam. Op 22 februari wordt het volledige programma bekendgemaakt.