Oud-hockeyster Maartje Paumen vraagt vriendin ten huwelijk

Op Instagram schrijft de 235-voudig international: „And she said YESSSSSSSS!!!!!” Maartje en haar aanstaande bruid zijn momenteel op skivakantie in het Oostenrijkse Ischgl. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee in het huwelijksbootje zullen stappen.

Maartje, die in Rio 2016 zilver won met het olympisch team, hing in mei vorig jaar haar hockeystick aan de wilgen. In haar imposante carrière won ze tweemaal olympisch goud en werd ze in 2011 en 2012 uitgeroepen tot Wereldspeelster van het Jaar.

Na haar loopbaan ging de Limburgse – die met 368 goals topscorer aller tijden is van de Hoofdklasse – aan de slag als assistent-trainer van het vrouwenteam van MOP uit Vught.