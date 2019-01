David Bowie-tram rijdt weken door Amsterdam

De Lazarus-productie komt in oktober naar Nederland. De musical Lazarus is het laatste project dat David Bowie afrondde voor zijn dood. Verlinde’s Stage Entertainment produceert de voorstelling en maakte in december bekend dat acteur Gijs Naber de hoofdrol krijgt. Hij speelt in de Bowie-musical de rol van Thomas Newton.

In een maand tijd zijn 30.000 van de 50.000 beschikbare kaarten verkocht. Verlinde noemt de kaartverkoop een unicum en reden te meer om Bowie op zijn geboortedag letterlijk een gezicht te geven in het Amsterdamse straatbeeld. Ivo van Hove, die de voorstelling samen met David Bowie maakte, gaat ook de Nederlandse productie regisseren.

David Bowie overleed op 10 januari 2016 op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Lazarus ging in december 2015 in première in New York.