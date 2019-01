SBS-spelshow The Wall krijgt tweede seizoen

In de spelshow moeten deelnemende koppels in verschillende rondes elkaars algemene kennis testen. Door middel van grote ballen die langs een twaalf meter hoge muur naar beneden vallen kunnen de kandidaten, mits zij de vragen goed beantwoorden natuurlijk, verschillende geldbedragen bij elkaar spelen. Hierbij draait het ook om vertrouwen in elkaar en komt er natuurlijk ook een flinke dosis geluk om de hoek kijken.

Het tweede seizoen van The Wall is vanaf 13 januari wekelijks te zien om 20.30 uur.