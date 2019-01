Golden Globes koos voor Nederlandse Rambo

„Het was voor ons ook een verrassing”, vertelt Menno Boots van de kwekerij uit Obdam (Noord-Holland) tegen BuzzE. Begin december kreeg zijn tulpenkwekerij Borst Bloembollen een bestelling van tienduizend rood-gele tulpen. Waar die aanvraag vandaan kwam wist de kwekerij aanvankelijk niet, maar later bleek dat het voor de uitreiking van de Golden Globe-awards was.

De aanvraag kwam binnen via een exporteur en de kwekerij kon leveren. Tienduizend tulpen is voor de kwekers appeltje-eitje, Borst Bloembollen produceert jaarlijks 30 miljoen tulpen in 150 rassen. „We kregen de specifieke vraag naar het ras Rambo en toevallig hadden wij die”, vertelt Boots. Volgens Boots is het een hele forse tulp, sterk en groot.

Een tulpenbol heeft vier weken nodig voordat die tot bloei komt. Ruim een maand na de aanvraag stonden tijdens de uitreiking van de Golden Globes de tienduizend bloemen op tafels en het podium te pronken.