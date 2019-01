Glennis Grace tekent Verklaring van Liefde

In dat omstreden document, dat is ondertekend door protestantse predikanten en politici, wordt betoogd dat homoseksualiteit iets is dat kan worden genezen en dat het huwelijk alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn.

In de Verklaring Van Liefde, die dinsdag is gepubliceerd op Liefde.one, spreken kunstenaars en artiesten zich uit vóór de liefde en tegen het veroordelen van mensen die anders zijn. Het attest dat pleit voor respect en verbinding is onder meer ondertekend door zangeres Glennis Grace, musicalactrice Vajèn van den Bosch en cabaretier Richard Groenendijk.

Het document is een initiatief van schrijver Dick van den Heuvel, theaterproducent Christian Seijkens en vertaler Allard Blom. Zij willen de handtekeningen en het manifest uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer.

De Nashville-verklaring werd in 2017 opgesteld in Amerika, maar afgelopen zondag werd een Nederlandse vertaling gepubliceerd. Het manifest leidde tot veel ophef; talloze politici, prominenten en gemeenten hebben zich nadrukkelijk tegen de verklaring uitgesproken. Ook het kabinet heeft de suggestie dat LHBT niet zichzelf zouden mogen zijn verworpen; minister Ingrid van Engelshoven sprak van een stap terug in de tijd.