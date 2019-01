Zo ziet David Beckham eruit met oogschaduw

Hij draagt op de foto een felgekleurde oogschaduw en dat staat hem volgens Page Six al net zo goed als zijn nektatoeages en kapsel. In het dinsdag verschenen nummer vertelt de 43-jarige voormalige voetbalster dat sport hem geholpen heeft zelfvertrouwen te geven. „Als kind was ik altijd diegene die zwijgend in een hoekje zat. Ik wist dat ik op het veld vertrouwen had. Dat was het enige dat ik ooit gewild heb: een professioneel voetballer zijn.”

Aan zelfvertrouwen heden ten dage geen gebrek. De geslaagde voetballer en zakenman lanceerde onlangs nog een lijn voor huid- en haarverzorging. Kunnen we straks ook een make-up-collectie verwachten?