Bohemian Rhapsody laat concurrentie in stof bijten

Na tien jaren van stijging noteerden de Nederlandse bioscopen in 2018 voor het eerst weer een daling van het bezoekersaantal. Met 35,7 miljoen verkochte kaartjes kwam het totaal 0,8 procent lager uit dan in 2017.

Gezien de sombere vooruitzichten halverwege het jaar, viel de daling uiteindelijk toch mee. Door het WK voetbal, de snikhete zomer en het ontbreken van grote blockbuster, leek de branche toen nog af te stevenen op een veel forsere klap. Een sterk najaar en opvallend succesvolle muziekfilms als Bohemian Rhapsody, Mamma Mia! Here We Go Again en A Star is Born wisten de schade uiteindelijk te beperken.

Bohemian Rhapsody werd afgelopen zondag tijdens de Golden Globe Awards door de Hollywood Foreign Press Association uitgeroepen tot beste dramafilm. De biopic volgt Freddie Mercury (Rami Malek) tijdens de opkomst en het succes van de band Queen tot aan de aidsdiagnose van de zanger. Malek won hiervoor een Golden Globe voor beste acteur.

Bekijk ook: Globe voor Queen film Bohemian Rhapsody

Bon Bini Holland 2 haalde eind vorig jaar op het nippertje Bankier van het verzet in als best bezochte Nederlandse film. De romantische komedie Doris behaalde de derde plaats.