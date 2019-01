Kim Kardashian applaudisseert voor vrijlating veroordeelde prostituee

Kim Kardashian bedankte in een tweet gouverneur Bill Haslam van de staat Tennessee, die de beslissing maakte. Kim schakelde in 2017 haar advocaten in om te kijken naar het gratieverzoek van de vrouw, die gedwongen in de prostitutie werkte ten tijde van de moord. Het slachtoffer was een 43-jarige klant.

Ook Jada Pinkett-Smith en Alyssa Milano bedankten de gouverneur op social media. Sophia Bush sprak haar dank uit voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de zaak. Viola Davis tweette: „Yes! Dit zijn de dagen waarop ons rechtssysteem me trots maakt.” Meek Mill complimenteerde op Instagram de mensen die hun stem hebben laten gelden. „Dat kan echt het verschil maken.”

De nu 30-jarige Brown wordt in augustus na vijftien jaar in de gevangenis vrijgelaten. Wel blijft ze nog tien jaar onder toezicht staan.