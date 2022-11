Premium Het beste van De Telegraaf

Frits Sissing: ’Hier hoop je op als kijker én maker’ Klapper in aftrap Tussen Kunst en kitsch

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Frits Sissing: ,,Natúúrlijk zie ik ook de hebberige kant van mensen.’’ Ⓒ AvroTros

’Tussen Kunst en kitsch’ is tijdelijk verhuisd; de nieuwe reeks van het AvroTros-programma is voor één keer op zondag- en vervolgens vanaf 12 december op maandagavond te zien. Inhoudelijk gaat de tv-hit op vertrouwde voet verder, vertelt presentator Frits Sissing. Met in de eerste aflevering (zondag, NPO 1, 21.30 uur) meteen een klapper: een kunstwerk, ooit gered van de schroothoop. „Dit is waar je op hoopt, als kijker én maker.”