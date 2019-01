Treitervlogger Snapking in april voor de rechter

De nu 22-jarige Snapking wordt ervan verdacht dat hij tussen december 2013 en juni 2014 een meisje heeft gedwongen tot seks. Daar zou hij foto’s en filmpjes van hebben gemaakt en die zou hij hebben rondgestuurd naar haar familie en haar medescholieren. Ook zou hij de vader van het meisje hebben bedreigd. Omdat Snapking toen minderjarig was, is de rechtszaak achter gesloten deuren.

Snapking, de ex van Famke Louise, moest al vaker voor de rechtbank verschijnen. In mei vorig jaar werd hij nog veroordeeld tot een werkstraf, omdat hij in Zwolle een jongen met het Down-syndroom had gepest en vernederd. Hij maakte daar een filmpje van en zette dat online. De vlogger betuigde bij de rechtbank toen zijn spijt.

In 2017 kwam Snapking in opspraak toen hij zijn fans opriep een betaalnummer te bellen. Ongeveer 6450 mensen deden dat in de hoop hem aan de lijn te krijgen. Vijf mensen spraken met hem, de anderen werden minutenlang in de wacht gehouden. Ze maakten ruim 13.000 euro aan belkosten. In 2016 werd Snapking weggestuurd bij videokanaal MCN toen hij in een vlog een meisje uitschold omdat hij zijn bestelde loempia niet kreeg.

