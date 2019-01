Star Trek-acteur (86) overleden

„We hebben wat tijd doorgebracht met mijn vader vandaag. Al kon hij niet spreken, we hielden elkaars hand vast, hij lachtte en was zo blij ons te zien.” Vervolgens beschrijft Mark hoe zij thuiskwamen en William Morgan Sheppard vervolgens met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht en daar om half zeven ’s avonds overleed. „Mijn moeder naast zijn zijde. Ik ben zo dankbaar dat hij niet langer hoeft te lijden.”

Ook veel fans betonen de acteur eer op Instagram. Sheppard speelde in verschillende rollen in de Star Trek-films en acteerde ook in Doctor Who, naast zijn zoon Mark. Zijn film- en tv-carrière duurde tot vorig jaar, toen hij nog een korte film opnam. Zijn laatste grote film is uit 2016, Last Man Club.