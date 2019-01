Verdriet bij Gordon door overlijden Tante Zus

Het levenslustige omaatje dat op 97-jarige leeftijd nog op een scooter stapte in het programma Geer & Goor, is op 101-jarige leeftijd overleden. Gordon is geraakt door het overlijden. „Ik had iets bijzonders met deze vrouw en daarom raakt het me vandaag dan ook bijzonder”, schrijft hij op zijn Facebookpagina.