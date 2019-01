Hans Teeuwen pijpt een banaan

De verklaring zorgt voor flink wat ophef en het Openbaar Ministerie doet inmiddels onderzoek naar mogelijke strafbare feiten. In dat omstreden document, dat is ondertekend door protestantse predikanten en politici, wordt betoogd dat homoseksualiteit iets is dat kan worden genezen en dat het huwelijk alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn.

Humor zou elke pijn verzachten en dus mengt ook Hans Teeuwen zich nu in de heftige discussie. In een hilarisch filmpje op Facebook vraagt de cabaretier zich af of hij nog wel verder kan leven zonder de goedkeuring van Van der Staaij, waarna hij een banaan begint te pijpen. Natuurlijk volgt er ook nog een vrolijk liedje over de absurde situatie.

