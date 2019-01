Emile Ratelband trekt hoger beroep in

Wijsheid komt met de jaren, maar Ratelband wil juist graag wat jaren kwijt. Hij voelt zich 49, maar is 69 en stelt sociaal te lijden onder die leeftijd en alles wat daarbij komt kijken, van het krijgen van AOW tot leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

De rechtbank van Arnhem heeft begin december echter besloten dat de leeftijd van Emile Ratelband in zijn paspoort gehandhaafd blijft. Emile liet toen al meteen weten blij te zijn met deze uitspraak. „Ik zie allemaal aanknopingspunten om op verder te gaan in hoger beroep”, liet hij toen weten. „Ik vind deze uitspraak fantastisch, want nu hebben we jurisprudentie waarmee we verder kunnen.”

In gesprek met NH Radio laat hij echter weten inmiddels een nieuw plan te hebben. „Nou, we zitten net te overwegen om dat hoger beroep niet in te dien, maar een nieuwe procedure aan te gaan”, legt hij uit. „We hebben natuurlijk heel veel kennis vergaard de afgelopen maanden en we zijn nu tot de conclusie gekomen dat het hoogstwaarschijnlijk onverstandig zal zijn om op de tijd van de rechter beslag te leggen, dus misschien dat we een nieuwe procedure beginnen. Maar je moet natuurlijk wel bedenken: voor mij ben ik 49, ik blijf 49 en ik zal áltijd 49 zijn!”