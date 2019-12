My Baby maakt nieuwe titelsong voor serie Baantjer

De nieuwe serie is dus niet voorzien van de melancholieke titelmuziek van Jurre Haanstra en Toots Thielemans, die in de jaren negentig ruim tweehonderd afleveringen van lang te horen was. De gelijknamige film die eerder dit jaar in de bioscopen draaide, was ook al door My Baby voorzien van een titelsong.

Het nummer Everything wordt als single uitgebracht. De track is vanaf vrijdag te beluisteren via alle digitale muziekportals, waaronder Spotify.

Demonstraties

De serie is een vervolg op de film die zich afspeelt in de jaren tachtig. De jonge De Cock wordt gespeeld door Waldemar Torenstra. Te midden van de krakersrellen en demonstraties begint de idealistische jonge rechercheur op het roemruchte bureau Warmoesstraat. Ondertussen wordt Amsterdam overspoeld door zware wapens en is de politiemacht nog niet opgewassen tegen georganiseerde misdaad. Bureau Warmoesstraat blijkt zo lek als een mandje en het wordt De Cock snel duidelijk dat hij niet iedereen blindelings kan vertrouwen. De criminaliteit is hard, de druk ligt hoog en een verkeerde beslissing is snel gemaakt.

De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door Yannick Jozefzoon, Lisa Smit, Jelka van Houten, Fedja van Huêt en Robert de Hoog. De serie Baantjer het Begin is vanaf 30 december in zijn geheel te zien op Videoland. Op RTL is 30 december een dubbele aflevering te zien; daarna volgt elke week op zondag een nieuwe episode.