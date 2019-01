Relatie van Frits Wester gestrand

De 56-jarige Frits Wester, die tot 2014 getrouwd was, ontmoette zijn ex in hun woonplaats Voorburg. Daarna had hij relaties met Regina, een korte romance met Annelies en was hij bijna twee jaar vrijgezel. Halverwege 2018 werd bekend dat hij in stadgenoot Birgitta een nieuwe liefde had gevonden.

„We hebben hem gebeld en hij heeft gezegd dat zijn relatie inderdaad voorbij is. Hij zit ’s avonds weer alleen op de bank. Sterkte Frits”, zei Albert Verlinde.