Naomi twijfelt over deelname Temptation VIPS

Terwijl het juist Naomi’s plan was om mee te doen aan het programma, zou de vriendin van Michael nu nog weinig heil in het programma zien. „Ik wil gewoon weten of hij te vertrouwen is als ik er niet ben”, zei ze toen stellig.

In gesprek met Diana Gabriels laat Michael nu weten dat hij de verleiding wel aan durft te gaan, maar Naomi inmiddels niet meer enthousiast is. „Ik weet hoe ik ben en ik kan dingen heel goed relativeren, zodra hij binnen 24 uur weer naast mij zit. Maar als je iemand twee weken lang niet ziet...”, reageert Naomi.

Ze gelooft niet dat Michael haar daadwerkelijk zou bedonderen, maar vreest wel dat het voor spanning binnen hun relatie zal zorgen. „De beelden die ze laten zien, kunnen wel veroorzaken dat je elkaar toch minder gaat vertrouwen op het moment dat je weer thuis bent en dat is waar ik problemen mee heb. Het leven daarna.”