Davina Michelle wint award voor Muziekmoment van het Jaar

De nietsvermoedende zangeres werd vanavond bij RTL Boulevard door Beau van Erven Dorens en Luuk Ikink verrast met de uitreiking van de 100% NL Award. Het muziekmoment van Davina Michelle werd verkozen boven de momenten van Ali B, Anouk, Glennis Grace en Waylon.

Kweekvijver van nieuwe hits

Er is flink gestemd op de verschillende muziekmomenten. Opvallend is dat bijna zestig procent van de stemmen naar de 23-jarige zangeres is gegaan. Tijdens de opnames blies zij niet alleen de gasten van het programma, maar ook de rest van Nederland omver. Het programma De Beste Zangers van Nederland lijkt een kweekvijver te zijn voor nieuwe hits. Ook afgelopen jaar werd de award uitgereikt aan een muziekmoment uit dit programma, toen ging de prijs naar Maan voor haar versie van het liedje Jij Bent De Liefde.

Hoewel Davina Michelle al langere tijd een populair YouTube-kanaal onderhield, brak ze voor het grote publiek officieel door na haar deelname aan De Beste Zangers van Nederland. Haar succes is ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven, 11 augustus a.s. staat ze in het voorprogramma van niemand minder dan Pink.

10 miljoen

„Als je ziet hoeveel stemmen naar Davina Michelle zijn gegaan, zie je pas hoe ongekend populair zij in een relatief korte periode is geworden. Heel bijzonder, maar absoluut terecht. Als je het over de beste muziek van Nederland hebt, hoort zij daar zonder twijfel bij. De YouTube-video van het desbetreffende optreden heeft al meer dan 10 miljoen views, ongekend! Ik kijk enorm uit naar de awardshow op 7 februari, waar Davina Michelle tevens komt optreden. Daarnaast hopen we natuurlijk dit jaar nog meer van haar te horen!„ aldus Martijn Zuurveen Station Director a.i. bij 100% NL