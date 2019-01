Mariah Carey treft schikking met ex-manager

Bulochnikov beweerde dat de zangeres verslaafd was aan verdovende middelen en haar seksueel intimideerde door regelmatig naakt rond te lopen. Ook vond ze dat Carey haar miljoenen dollars aan onbetaalde commissies schuldig was. Het is niet bekend wat de twee zijn overeengekomen, meldt The Blast.

Mariah en Stella gingen in november 2017 uit elkaar, wat ze via een gezamenlijk statement wereldkundig maakten.