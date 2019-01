Britney’s zorgen om haar vader

Zo’n honderdtwintig miljoen euro verdiende Spears met haar vorige Vegas-concerten. Dat geld laat ze nu aan zich voorbij gaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jarenlang was hij de reddingsboei in het leven van BRITNEY SPEARS, maar nu haar vader JAMIE zelf al maanden voor zijn leven vecht, zijn de rollen omgekeerd. Nu is het de wereldster die haar steun en toeverlaat terzijde staat en er zelfs een nieuwe miljoenentour in Las Vegas voor afzegde. En die beslissing zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor La Spears.