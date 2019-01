’Slachtoffer Kevin Spacey flirtte terug’

Volgens Spacey bleef de tiener, die in de bar werkte waar de acteur was, na zijn werk hangen en zei hij dat hij een 23-jarige student was. De acteur trakteerde hem op een drankje en sloeg later een arm om hem heen toen ze samen zongen achter de piano. Spacey meent dat zijn beschuldiger van zijn aanwezigheid genoot, ook omdat hij zijn telefoonnummer gaf. Dat is het bewijs van wederzijds flirten, stelt de voormalig House of Cards-ster.

Het slachtoffer claimt dat Spacey hem betastte achter de piano. In de documenten staat geen enkele ontkenning van de acteur. Tijdens de korte hoorzitting van maandag pleitten zijn advocaten ’niet schuldig’ namens hun cliënt. Spacey hield tijdens de zitting zijn mond.

Als Spacey wordt veroordeeld, kan hij vijf jaar gevangenisstraf krijgen. De zaak wordt op 4 maart voortgezet. Een rechter beval hem geen contact op te nemen met zijn vermeende slachtoffer.

