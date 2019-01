Ed Sheeran en Jennifer Lopez eren Elvis Presley

De twee uur durende show wordt gepresenteerd door Blake Shelton. De optredende artiesten nemen allemaal muziek van The King onder handen. Zo zingt Ed Sheeran Can't Help Falling in Love en mag Jennifer Lopez Heartbreak Hotel zingen. Ook Keith Urban, Post Malone, John Fogerty, Alessia Cara en Adam Lambert betreden het podium.

De tribute is ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de comebackspecial van Elvis in 1968. Het NBC-concert wordt op 17 februari uitgezonden.