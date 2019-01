Saaie nieuwjaarsreceptie voor Henri en Maria Teresa

Wel waren er nieuwe gezichten onder degenen die zich in het paleis meldden om het staatshoofd de beste wensen aan te bieden voor het nieuwe jaar. De eerste ontvangst van de middag was namelijk voor de leden van de Kamer van Afgevaardigden en het Luxemburgse parlement is slechts enkele maanden geleden nieuw gekozen. Er zat dus ook een aantal nieuwkomers onder de gasten.

De tweede ontvangst leverde meer bekende gezichten op want aan het einde van de middag was het de beurt aan de herkozen premier Xavier Bettel en zijn slechts gedeeltelijk vernieuwde ministersploeg, die bovendien kort geleden nog bij de groothertog langs was geweest om te worden beëdigd.