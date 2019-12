Sarah Ferguson geeft schokkend interview aan Arabische Vogue

Haar ex prins Andrew, met wie Sarah nog altijd op goede voet staat, ligt al maanden onder vuur vanwege zijn banden met de inmiddels overleden miljardair. Andrew gaf vorige maand een veelbesproken interview aan de BBC waarin hij ontkende dat hij meedeed met de praktijken van Epstein. Dat interview verliep zo dramatisch en ongeloofwaardig, dat hij in de dagen erna al snel zijn openbare functies moest neerleggen. Ook trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.

Volgens Sarah lijdt Andrew nu vreselijk. En dat drukt weer op haar en op haar kinderen. „Om een geweldige man te zien die zulke enorme pijn heeft. Hij is de beste man die ik ken. Het is geweldig wat hij allemaal voor Groot-Brittannië heeft gedaan en het is allemaal onzin.”

Meghan

In het interview spreekt ze ook haar meeleven uit met Meghan die afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur lag van de Britse media. „Ik kan met haar meevoelen. Ik geloof dat ze modern en fantastisch is. Ze was al beroemd voor ze lid werd van het koninklijk huis. Ze is geweldig.”

Ze voegt eraan toe dat zij in Meghans schoenen heeft gestaan. „Ik begrijp de uitdagingen die een lid van de koninklijke familie onder ogen moet zien.” Advies wil ze haar niet geven, omdat dat verkeerd kan worden uitgelegd. „Maar ik vind het erg naar voor hen dat ze door zoveel pijn moeten gaan, omdat ik zelf ook door die pijn moest.”