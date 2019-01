Sam Elliot vereeuwigd op Walk of Fame

Ook zijn The Ranch-tegenspeler Ashton Kutcher was aanwezig bij de ceremonie, waarbij de 50-jarige carrière van de acteur werd gevierd. Sam speelt in de Netflix-serie de vader van Ashton, en in A Star Is Born de broer van Bradley, die een toespraak hield tijdens de festiviteiten maandag. Hij noemde zijn vakgenoot daarin „een van de meest getalenteerde, gulle en bescheiden acteurs waar ik ooit mee heb gewerkt.”

Lady Gaga deelde in haar Instagram Stories een paar kiekjes van de ceremonie. Op één daarvan omhelst ze haar 74-jarige collega, op een foto waarop ze met Bradley toekijkt hoe Sam zijn handen in het cement zet, schreef ze: „We houden van je Sam.”

Ⓒ Hollandse Hoogte