Lindsay Lohan: ’Laat het verleden los!’

„De eerste keer dat ik mezelf in een roddelblad zag, dacht ik: oh mijn God, ik ben net Britney Spears”, vertelt Lohan aan Variety. „Want zij stond ook in alle bladen, dus dat voelde heel cool. Als ik toen toch wist wat me allemaal nog te wachten stond...”

Haar succes keerde zich al snel tegen haar en Lohan kwam door drank -en drugsgebruik in een neerwaartse spiraal terecht. Ze verruilde de rode loper voor de afkickkliniek en verhuisde uiteindelijk naar de gevangenis. „Ik heb enorm veel meegemaakt, het was vreselijk. Maar ik ben er wel veel sterker uit gekomen.”

Comeback

Toch is ze er inmiddels wel klaar mee dat iedereen het maar over haar verleden blijft hebben. „Het is tien jaar geleden!” En hoewel ze moeite heeft om nog aan de bak te komen, maakt ze dinsdag wel haar comeback in haar eigen realityserie Lindsay Lohan’s Beach Club.

Lange tijd probeerde ze zich ze verstoppen voor de camera’s, maar voor deze serie kiest ze er juist weer heel bewust voor haar leven op het Griekse eiland Mykonos, waar ze een strandtent runt, te delen met iedereen die het maar wil zien. „We waren het er allemaal over eens dat het geen ’volg iedere scheet van Lindsay Lohan-show’ zou worden. Het gaat over hoe ik mijn bedrijf run. Het is anders, omdat ik zelf het script schrijf. Ik heb ook helemaal niets te verbergen. Wat heb je er nog aan om te zeggen dat ik naar een club ben gegaan? Ik heb er nu zelf een.”